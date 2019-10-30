İstanbul'da sigara kavgası: 6 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde bir internet kafede, silahlı bir kavga yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kürşat T. ve aralarında 2 kişinin bulunduğu kişiler, internet kafe önünde 'sigara isteme' yüzünden diğer gençlerle tartıştı. Tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya döndü.

SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kürşat T., silahına davranarak gençlerin üzerine doğru ateş etmeye başladı.

6 YARALI

Silahtan çıkan mermiler ile Yusuf A., Aydın Y., Ömer D., Kadri A., yabancı uyruklu Sukhrob S. ve Ömer A. yaralandı. Yaralanan gençler, olay yerine gelen ambulans ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sigara kavgasında 6 kişiyi silahla yaraladı VİDEO



YAKALANDILAR

Olaya karıştığı ve silahı kullandığı söylenilen Kürşat T. ise; kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ederken Kürşat T.'nin, daha öncede "kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak" tan suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan silahlı kavga anı ise bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, gençlerin tartışması sonrasında ise silahı kullandığı değerlendirilen Kürşat T.'nin, hedef gözeterek ve rastgele sağa sola ateş edip kaçtığı ve olay yerinde yaşanan panik anları yer alıyor. Polisin, olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.