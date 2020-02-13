İstanbul'da silahlı alacak kavgası

İstanbul Beylikdüzü'de, sokakta karşılaşan kişiler arasında tartışma yaşandı.
Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri belindeki silahı çıkardı. Silahı gören kişi, otomobiline binerek kaçmak istedi. Ancak saldırgan otomobili kurşun yağmuruna tuttu.
1 KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI
Saldırıda, otomobildeki kişi bacağından yaralandı. Saldırgan veya saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ev polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.