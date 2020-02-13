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İstanbul'da silahlı alacak kavgası

Beylikdüzü'de bir kişi, otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak yaralandı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

DHA | 13.02.2020 - 20:40..
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İstanbul Beylikdüzü'de, sokakta karşılaşan kişiler arasında tartışma yaşandı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri belindeki silahı çıkardı. Silahı gören kişi, otomobiline binerek kaçmak istedi. Ancak saldırgan otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -4

1 KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırıda, otomobildeki kişi bacağından yaralandı. Saldırgan veya saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.

Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -1

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ev polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -2


Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -3



Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -5

Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -6

Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -7

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