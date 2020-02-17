İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

1 Kedisi için tahliye edilmeyi kabul etmedi Vuhan'da ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrası tahliye edilecekler listesine eklenen genç kız, kedisini bırakmak istemediği için Çin'de kaldı.

2 Akademisyenler, sanayicilere akıl verecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı bir programla sıkıntıda olan sanayiciler, o sıkıntıları ile ilgili uzman hocaların desteğini alarak ilerleyecekler.

3 Hazır giyim ihracatında hedef 19 milyar dolar İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, geçen yıl 17.7 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün, ihracat rakamını bu yıl 18,5-19 milyar dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyor.

4 Minik Eymen'in katilleri ilk kez hakim karşısına çıktı İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı.

5 Arda Erel ile son romanı Yüz Yüze’yi ve yazarlığını konuştuk Sarsıntı romanının devamı Yüz Yüze ile buluştuğumuz Arda ile kitaplarını, yazarlığını ve pek çok konuda düşüncelerini konuştuk…

6 Fransız polisine dur diyen yok Protestoculara karşı acımasız müdahale gösteren Fransız polisine AB ses çıkarmazken, son eylemde protestoculara sinek ilacı gibi biber gazı sıkıldı.