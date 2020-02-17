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İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada emlakçı 3 kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

İHA | 17.02.2020 - 15:49..
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İstanbul Bahçelievler'de cadde üzerinde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı cadde üzerinde dükkanı bulunan bir esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Emlakçı, kavga sırasında silahını çıkararak esnafı ve 2 oğlunu vurdu.

SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kürşat ve Sami Bulut hayatını kaybetti.

Samet Bulut'un durumu ise ciddiyetini koruyor.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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