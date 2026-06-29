İstanbul'da sokak ortasında tekmeli kavga
Bahçeşehir ve Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki kavga, bölgedekiler tarafından kaydedildi.
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İstanbul'da Bahçeşehir ve Zeytinburnu'nda kavga...
İlk kavga Bahçeşehir'de yaşandı.
25 Haziran Perşembe akşam saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkiindeki bir restoranın otopark bölümünde, bilinmeyen nedenle kavga başladı.
ARAYA GİRENLERİN ÇABASIYLA SONA ERDİ
İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.
Dakikalarca süren kavga, araya girenlerin çabası ile son buldu.
ZEYTİNBURNU'NDA DA KAVGA ÇIKTI
Zeytinburnu'nda perşembe akşamı, saat 20.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga anlarını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)