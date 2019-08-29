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İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

Telefon tamiri için istenen 30 liralık ücrete karşı çıkan bir kişi, yanına 3 arkadaşını da alarak iş yerine sopalı, bıçaklı baskın düzenledi.

DHA | 29.08.2019 - 10:40..
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İstanbul Esenyurt Saadet Dere Mahallesi üzerindeki bir cep telefonu tamircisinde, Mehmet Bozkurt'un işlettiği iş yerine gelen bir kişi, cep telefonunun arızalı olduğunu belirterek tamir edilmesini istedi.

TAMİR İÇİN 30 LİRA İSTENİNCE İŞ YERİNİ BASTI

Tamir için 30 lira ücret istenince 4 kişi bıçak ve sopalarla iş yerini bastı. Saldırı sonucu yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Mehmet Bozkurt, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, saldırganlardan şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler ViDEO

"30 LİRAYI VERMEM BEDAVA YAPACAKSIN, YOKSA BU DÜKKANI DAĞITIRIM"

Mehmet Bozkurt yaşananları şöyle anlattı; "Telefonu açtım. Çimento tozu ile dolu cihazın kulaklığını tamir edeceğimi ancak içindeki rutubet nedeniyle başka arızaların çıkabileceğini söyledim. Bana, 'Sıkıntı yok' dedi. Kulaklığı çalıştırdım kendisine verdim. Ertesi gün tekrar geldi, 'Arama yaparken kapanıyor' dedi. Sensörün rutubetten arızalandığını bana daha önce söylememişti. İkinci kez geldiği için bu arızanın tamiri olarak 50 yerine 30 TL verirse sorunu giderebileceğimi söyledim. Sinirlendi, '30 lirayı vermem. Bedava yapacaksın. Yoksa bu dükkanı dağıtırım' deyip gitti. Tehdidi üzerine polise giderek şikayette bulundum. Birkaç gün sonra arkadaşımı dükkana bıraktığım sırada gelmiş, telefonu alıp fırlatmış, şikayetçi olduğum için küfürler etmiş. Akşam saatlerinde işyerime 4 kişi geldiler.

"BİR ANDA SOPALAR VE BIÇAKLA SALDIRDILAR"

Bir anda sopalar ve bıçakla saldırdılar. Müşteri durmadan küfür ediyordu. 30 TL'yi vermemek için bu yapılıyorsa ne diyeyim. Kafama iki yerden 14 dikiş atıldı. Çok darbe aldığım için kolumu oynatamıyorum. Bana saldırdıkları sopalardan biri hala işyerinde. Tezgahımdaki telefonlara da zarar verdiler." dedi.

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

İstanbul'da telefoncu para istedi diye darbettiler

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