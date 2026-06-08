İstanbul'da ters yönden gelen otomobil kazaya neden oldu
Maltepe'de ters yönde gelen otomobil, karşı yönden gelen moto kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan moto kurye ağır yaralanırken, kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı
İstanbul Maltepe'de ters yönden gelen otomobil, kazaya neden oldu.
Yalı Mahallesi Taylan Sokak'ta motosikletiyle sipariş teslim etmek üzere yola çıkan kurye Yusuf Aslan'a, ters yönden geldiği öne sürülen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan moto kurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
KURYE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Kaçan otomobil sürücüsünün, daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıkarken görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.