İstanbul'da turistin cüzdanını çalan yankesici suçüstü yakalandı
Fatih ilçesinde tramvaya binmek isteyen İngiliz turistin cüzdanını çalan şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yankesicilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 17 Mayıs saat 14.50 sıralarında Fatih'teki Sirkeci Tramvay Durağı çevresinde görev yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri M.E.'yi takibe aldı.
YANKESİCİLİK YÖNTEMİYLE ÇALDI
M.E., tramvaya binmeye çalışan İngiltere pasaportlu S.S.'yi kalabalığın arasında sıkıştırarak pantolonunun arka cebinde bulunan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldı.
Şüpheli, olayın ardından ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., 18 Mayıs’ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)