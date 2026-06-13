İstanbul'da yağmur sonrası kartpostallık manzara: Gökkuşağı ve gün batımı büyüledi
İstanbul’da gün boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı, kentte görsel şölen oluşturdu.
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Megakenti etkisi altına alan yağmurun akşam saatlerinde dinmesiyle birlikte gökyüzünde eşsiz manzaralar oluştu.
Yağış sonrası beliren gökkuşağı ile gün batımının oluşturduğu renk cümbüşü, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.
BİR YANDA BÜYÜLEYİCİ GÜN BATIMI DİĞER YANDA GÖKKUŞAĞI
Özellikle Maltepe sahilinde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Havadan kaydedilen manzarada, ufuk çizgisinde yavaş yavaş batan güneşin denizle buluştuğu anlar kartpostallık kareler oluşturdu. Gökyüzünü kaplayan bulutların arasından süzülen güneş ışıkları, gökkuşağıyla birleşerek etkileyici görüntülere sahne oldu.
Yağmurun ardından oluşan doğal güzellikler, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzara objektiflere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)