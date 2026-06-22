İstanbul'da yarından itibaren 6 mahallede su kesintisi yaşanacak

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İstanbulluların dikkatine...

Megakent'te yaşanan su kesintileri bitmek bilmiyor.

Önümüzdeki günlerde bunlara bir yenisinin daha ekleneceği duyuruldu.

BAĞLANTI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer’in bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

14 SAAT SÜRECEK

İSKİ’nin açıklamasına göre, kesinti 23 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00’te başlayacak ve 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 04.00’e kadar sürecek.

Çalışmalar nedeniyle Kağıthane’de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe mahallelerine, Sarıyer’de ise Ayazağa ve Huzur mahallelerine su verilemeyecek.