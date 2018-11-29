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İstanbul'da yaşlı adamın 500 bin lirasını gasp ettiler

İstanbul Pendik'te Şükrü H., bankadan 500 bin lira çekerken arkadan yaklaşan hırsızların kurbanı oldu.

İHA | 29.11.2018 - 16:09..
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Pendik’te bir şirkette satış müdürü olan Şükrü H., şirkete ait 500 bin lirayı bankadan çektikten sonra, şirkete girmek üzereyken soyguncuların hedefi haline geldi.

PARAYI ZORLA ALIP KAÇTILAR

Şükrü H.’yi takip ettikleri sanılan 4 soyguncu, otomobilden inerek şirkete yürümekte olan Şükrü H.’nin elindeki parayı zorla alıp kaçtı.

Yaşlı adamın 500 bin lirasını gasp ettiler İZLE

"TEMENNİMİZ HIRSIZLARIN BULUNMASI"

Yaşanan bu olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın mağduru Şükrü H., ise yaşadıklarını anlattı.

Şükrü H., "Şirketten çıkıp bankaya gittim ve para çektim. Tam şirkete girmek üzereyken birisi arkadan kapıyı iterek ‘Bir şey soracağım’ dedi. O sırada birden ‘Ver lan parayı’ diye bağırarak çantayı zorla aldı. Kaçmaya başladılar ama peşlerinden koşmama rağmen yetişemedim” dedi. Öte yandan şirketin avukatı Ramazan Atilla Çeltik, “Olayın emniyet ve hukuki boyutunu takip ediyoruz. Temennimiz en kısa zamanda hırsızların bulunması ve adalete teslim edilmesi.” diye konuştu.

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