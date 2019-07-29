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İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi

Kadıköy’de seyir halinde olan tramvayın önüne düşen kadının ayağı ezildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 29.07.2019 - 16:40..
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İstanbul'da Kadıköy’de hat üzerinde ilerleyen tramvayın çarpmasıyla yere düşen ve ayağı ezilen kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇARPMA ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ

Kadıköy’deki İskele mevkiinde nostaljik tramvay hattı üzerinde yaşanan olayda bir kadın, hat üzerinde ilerleyen tramvayın çarpmasıyla yere düştü.

İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi

İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi İZLE

AYAĞI  EZİLDİ

Yere yığılan yaşlı kadının ayağı tramvayın altında kalarak ezildi.

Talihsiz kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koşarken, ayağı ezilen kadın için olay yerine ambulans çağrıldı.

Yaşlı kadın, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi

"AYAĞI TRAMVAYIN ALTINA GİRDİ"

Olay yaşandığı sırada orada bulunan Eyüp Abik isimli vatandaş, “Baktım, tramvay geçiyor. Yaşlı bir kadın vardı. Kolu değdi tramvaya, sonra düştü. Ayağı tramvayın altına girdi. Ambulansı aradık, ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar. Durumu kötü değildi ama ayağı bayağı ezilmişti” diye konuştu.

KAMERA KAYITLARI

Kadının tramvayın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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