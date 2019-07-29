İstanbul'da Kadıköy’de hat üzerinde ilerleyen tramvayın çarpmasıyla yere düşen ve ayağı ezilen kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇARPMA ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ
Kadıköy’deki İskele mevkiinde nostaljik tramvay hattı üzerinde yaşanan olayda bir kadın, hat üzerinde ilerleyen tramvayın çarpmasıyla yere düştü.
İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi İZLE
AYAĞI EZİLDİ
Yere yığılan yaşlı kadının ayağı tramvayın altında kalarak ezildi.
Talihsiz kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koşarken, ayağı ezilen kadın için olay yerine ambulans çağrıldı.
Yaşlı kadın, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"AYAĞI TRAMVAYIN ALTINA GİRDİ"
Olay yaşandığı sırada orada bulunan Eyüp Abik isimli vatandaş, “Baktım, tramvay geçiyor. Yaşlı bir kadın vardı. Kolu değdi tramvaya, sonra düştü. Ayağı tramvayın altına girdi. Ambulansı aradık, ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar. Durumu kötü değildi ama ayağı bayağı ezilmişti” diye konuştu.
KAMERA KAYITLARI
Kadının tramvayın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.