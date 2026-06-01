İstanbul’da yüzülebilecek 95 alan açıklandı

İstanbul'da yüzme sezonu 15 Haziran'da başlayarak, 15 Eylül'de sona erecek.

İstanbul'da denize girilecek güvenli alanlar belli oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonu’nun 2026 yılı için İstanbul’da 95 yüzme alanı belirlediğini açıkladı.

Güner, yüzülecek sahillerde yalnızca su kalitesinin değil, güvenlik sistemleri, tuvalet imkanları ve sosyal imkanların da değerlendirildiğini belirtip, 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasının yüzme sezonu olarak tespit edildiğini dile getirdi.

BU YIL 95 YÜZME ALANI BELİRLENDİ

İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında toplanan, İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında yürütülen komisyonun çalışmalarının tamamlandığını belirten Güner, “15 Haziran-15 Eylül arasında yüzme sezonu tespit edildi ve 1 Haziran’dan itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. İstanbul’da İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu sene 95 alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.” diye konuştu.

"SUYUN ANALİZLERİ YAPILIYOR"

Güner, 1 Haziran’dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Yaz sezonunun sonuna kadar çalışmalar sürdürülecek. Biz bunu ihtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılarak, 15 günde bir denetimlerimize 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Amacımız vatandaşların yüzme sporunu yaparken ve serinlerken herhangi bir sağlık ya da güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak. Vatandaşlar ‘yuzme.saglik.gov.tr’ adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler.”

“İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA VATANDAŞLARIMIZIN DENİZE GİRMEMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ”

İstanbul’da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy’de, birinin ise Silivri’de olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşların su kalitesinin yanı sıra akıntı ve güvenlik risklerine karşı da dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, “Vatandaşımız birebir takip etsin. Yüzme alanı olarak izin verilenlerin dışında, yani Valimiz tarafından yasaklanan yerlerde, vatandaşlarımızın denize girmemelerini istirham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

15 GÜNDE BİR LABORATUVARDA ANALİZ EDİLİYOR

İstanbul’da Türkiye’nin en büyük 3 halk sağlığı laboratuvarının bulunduğunu anlatan Güner, bunların uluslararası akreditasyona sahip olduğunu kaydetti. Güner, “15 günde bir sudan numuneleri alıp laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Ardından bu analizleri ‘iyi, orta, kötü’ olarak yayımlıyoruz.” bilgisini verdi.

Vatandaşların analiz sonuçlarını takip etmesini isteyen Güner, belirlenen alanlar dışında denize girilmesini tavsiye etmediklerini söyledi.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Güner, analiz sonucu “kötü” çıkan alanlarda yüzmenin yasaklandığını dile getirerek, “Vatandaşımızın denize girdiğinde, serinlediğinde, spor yaptığında sağlığının korunması bizim için çok önemli. Yüzmeyle ilgili bir tehdit olduğunda anında herhangi bir yüzme sezonunun içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın orada yüzmeyi yasaklıyoruz.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DAKİ YÜZME ALANLARI LİSTESİ

-Burgazada Deniz Kulübü

-Burgazada Su Sporları Kulübü önü

-Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

-Büyükada Kayıkhane Blue Beach

-Büyükada Nakibey Plajı

-Büyükada Prenses Koyu

-Büyükada Su Sporları Kulübü önü

-Büyükada Tabiat Parkı Plajı

-Büyükada Yörükalı Plajı önü

-Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

-Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı

-Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

-Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

-Heybeliada Ada Beach Club önü

-Heybeliada Asaf Beach

-Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

-Kınalıada Ülker Restaurant önü

-Sedef Adası Halk Plajı

-Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)

-Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)

-Durusu Karaburun Arka Deniz

-Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı

-Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

-Denizköşkler, Florya Güneş Plajı

-Yeşilköy Polis Merkezi önü

-Yeşilköy International Hospital Önü

-Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

-Riva Plajı

-Su Ürünleri Plajı

-Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

-West İstanbul Marina Plajı

-Büyükçekmece Albatros Sahili

-Büyükçekmece Çocuk Sahili

-Büyükçekmece Halk Plajı

-Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı

-Büyükçekmece Gürpınar Sahili

-Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü

-Büyükçekmece Kumburgaz Sahili

-Büyükçekmece Mimarsinan Sahili

-Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

-Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

-Karacaköy Çobankule Plajı

-Karacaköy Evicik Plajı

-Karacaköy Ormanlı Plajı

-Karacaköy Yalıköy Plajı

-Çiftalan Plajı

-Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

-Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

-Suadiye Plajı

-Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü

-Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü

-Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü

-Büyükliman Plajı

-Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı

-Demirciköy Dalya

-Gümüşdere Plajı

-Kilyos Plajı

-Kısırkaya Plajı

-Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

-Rumeli Kavağı Plajı

-Altınorak Sitesi önü

-Bizimköy-Parkköy Sitesi önü

-Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü

-Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi

-Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak)

-Selimpaşa Başkent Sitesi önü

-Selimpaşa Duruman mevkisi

-Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

-Semizkum Çadıryeri mevkisi

-Uyumkent Sitesi önü

-Ağlayankaya Plajı

-Ağlayankaya Plajı Life Beach

-Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi

-Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

-Akçakese Akkaya Plajı

-Akçakese Peacock Beach

-Ala Kadınlar Plajı

-Alacalı Plajı

-Ayazma Plajı

-Ayazma Plajı

-Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi

-Bozgaca Plajı

-Doğancılı Plajı

-İmrenli Plajı

-Kabakoz Plajı

-Merkep Adası Plajı 1

-Merkep Adası Plajı 2

-Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

-Sahilköy Plajı

-Sofular Plajı

-Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

-Uzunkum Plajı (orta nokta)

-Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

-Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)