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İstanbul'daki araç sayısı, 21 kentin nüfusuna denk

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4 milyon 190 bini aşkın araç bulunuyor.

DHA | 07.01.2020 - 06:40..
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 170 bin 769 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde İstanbul’da ise trafiğe kayıtlı 4 milyon 190 bin 910 adet araç bulunduğu verilere yansıdı.

21 İLİN NÜFUSUNA DENK ARAÇ VAR

Son nüfus rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalar göre; Türkiye’deki 21 ilin toplam nüfusu, İstanbul’daki araç sayısına denk geldiği saptandı.

Yaklaşık 4 milyon 457 bin 91 olarak hesaplanan sırasıyla Bayburt 82 bin 274, Tunceli 88 bin 198, Ardahan 98 bin 907, Kilis 142 bin 541, Gümüşhane 162 bin 748, Artvin 174 bin 10, Iğdır 197 bin 456, Bartın 198 bin 999, Çankırı 216 bin 362, Sinop 219 bin 733, Bilecik 223 bin 448, Erzincan 236 bin 34, Kırşehir 241 bin 868, Karabük 248 bin 14, Yalova 262 bin 234, Burdur 269 bin 926, Bingöl 281 bin 201, Hakkari 286 bin 470, Kırıkkale 286 bin 602, Kars ise 288 bin 878. İllerin toplam nüfus rakamlarıyla, İstanbul’un araç sayısı olan 4 milyon 190 bine yakın bulunmakta.

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