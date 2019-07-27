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İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

Tokat’tan İstanbul’a iş aramak için gelen şahsı fark eden vatandaşlar, 6 yıllık orman yaşantısına son verdi.

İHA | 27.07.2019 - 10:32..
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Tokat'tan İstanbul'a iş aramak için gelen  Lütfü Özcan, ormanlık alanlarda 3 köpeği ile 6 yıl boyunca ormanda yaşayan adama, yardım edildi.

İŞ ARAMAK İÇİN GELMİŞTİ

10 yıl önce memleketi Tokat’tan İstanbul’a gelerek iş arayan kaynak işçisi 43 yaşındaki Lütfü Özcan iş bulamayınca ormanlarda yaşamaya başladı.

6 yıldır ormanlarda yaşayan Özcan’ın son durağı olan bir başka ormanlık alanda, 4 aydır çadırda 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veriyordu.

İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı İZLE

PİKNİKÇİLER BULDU

Ormanlık alanda  çadır kurarak 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veren Lütfü Özcan’ı piknikçiler şans eseri gördü.

İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

ÇEKİLEN VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Özcan’ın durumunu gören vatandaşlar video çekerek sosyal medyada paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Özcan’a iş bulunarak barınacağı ev temin edildi.

İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

TOKAT'A DÖNMEK İSTEDİ

İş teklifini geri çeviren Özcan, sağlık taramasından geçirilerek aşıları yapılan köpeklerle birlikte köyüne döndü.

İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

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