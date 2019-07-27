İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı

1 Falcao'ya bir talip daha çıktı Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

2 Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da aşırı hız yapan bir otomobil, önünde seyreden bir başka otomobile makas attı. Yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarpan araç sürücüsü, hayatını kaybetti.

3 Ordu'da kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı Ordu'da fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu.

4 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı Narkotik polislerinin başarılı operasyonları ardından, yakalanan uyuşturucu tüccarları tutuklandı.

5 İsmail Çipe'nin bileti kesildi Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.

6 Velilere okula başlama yaşı hatırlatması Yeni eğitim sistemi ile birlikte kafaları karışan velilere, bilgilendirici bir tablo ile okula başlama yaşı anlatıldı.