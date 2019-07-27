Tokat'tan İstanbul'a iş aramak için gelen Lütfü Özcan, ormanlık alanlarda 3 köpeği ile 6 yıl boyunca ormanda yaşayan adama, yardım edildi.
İŞ ARAMAK İÇİN GELMİŞTİ
10 yıl önce memleketi Tokat’tan İstanbul’a gelerek iş arayan kaynak işçisi 43 yaşındaki Lütfü Özcan iş bulamayınca ormanlarda yaşamaya başladı.
6 yıldır ormanlarda yaşayan Özcan’ın son durağı olan bir başka ormanlık alanda, 4 aydır çadırda 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veriyordu.
İstanbul’daki ormanlık alanlarda 6 yıl yaşadı İZLE
PİKNİKÇİLER BULDU
Ormanlık alanda çadır kurarak 3 köpeği ile yaşam mücadelesi veren Lütfü Özcan’ı piknikçiler şans eseri gördü.
ÇEKİLEN VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Özcan’ın durumunu gören vatandaşlar video çekerek sosyal medyada paylaştı.
Bu paylaşımın ardından Özcan’a iş bulunarak barınacağı ev temin edildi.
TOKAT'A DÖNMEK İSTEDİ
İş teklifini geri çeviren Özcan, sağlık taramasından geçirilerek aşıları yapılan köpeklerle birlikte köyüne döndü.