İstanbul’daki taksiler için yeni sistem: Araçlar ortak havuzda toplanacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kentte uzun süredir yaşanan taksi bulma sorununa karşı yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, Ensonhaber’e konuştu.

Dalcı, İstanbul genelinde çalışan 20 bin 311 taksinin ortak bir dijital sistemde buluşturulacağını açıkladı.

TAKSİLER TEK MERKEZDEN YÖNLENDİRİLECEK

Yeni sistemle İstanbul’daki taksi duraklarının birbirinden bağımsız çalışmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Kentteki bütün taksiler, mobil uygulama üzerinden oluşturulacak ortak bir havuza dahil edilecek.

Yolcusunu bırakan bir taksi, trafikte yeni müşteri aramak için dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın durağa veya yolcu talebinin bulunduğu bölgeye yönlendirilecek.

Örneğin Bostancı’dan aldığı yolcuyu Kadıköy’de indiren bir araç, boş şekilde geri dönmek yerine çevredeki en yakın taksi durağının sırasına katılabilecek.

ARAÇLARIN YARIDAN FAZLASI BOŞ KİLOMETRE YAPIYOR

Ensonhaber'den Rojda Altıntaş'ın haberine göre; İstanbul’daki taksiler, şu anda yaklaşık yüzde 48 verimlilikle çalışıyor. Buna göre bir taksi, yaptığı her 100 kilometrelik yolun yaklaşık 52 kilometresini yolcusuz tamamlıyor.

Dijital yönlendirme sistemiyle verimliliğin yüzde 90 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Böylece İstanbul trafiğine yeni araç eklenmeden 8 bin 531 taksilik ilave kapasite oluşturulabileceği belirtiliyor.

TAKSİ UYGULAMALARINDAKİ KOMİSYONLAR DA GÜNDEMDE

Yeni düzenlemenin bir diğer başlığını ise dijital taksi çağırma uygulamalarının aldığı komisyonlar oluşturuyor.

Dalcı, bazı uygulamaların hem yolculardan 50 ila 120 TL arasında ek ücret aldığını hem de şoförlerin kazançlarından yüzde 11 ile yüzde 25 arasında kesinti yaptığını söyledi. Kısa mesafe ücretinin 210 lira olduğunu hatırlatan Dalcı, bazı uygulamalarda ek hizmet bedelleriyle yolcunun ödediği rakamın 300 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.

Taksi çağırma uygulamalarındaki kesintilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerektiğini belirten Dalcı, yeni sistemle hem yolcuların hem de taksicilerin daha şeffaf bir hizmet almasının amaçlandığını söyledi.