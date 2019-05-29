İstanbullu Ege'ye akın ediyor

Yaz ayları başlarken, İstanbullular da yazlık almak için adeta birbiriyle yarışıyor. Yapılan bir araştırmaya göre; İstanbulluların daha çok nereden ev aldıkları da belli oldu.

İSTANBULLULARIN TERCİHİ EGE

Ege Bölgesi'ni tercih eden İstanbullular; genel olarak Marmaris, Bodrum ve İzmir Karaburun'dan ev satın aldı.

İSTANBULLULARIN İLK TERCİHİ MARMARİS

İstanbulluların Marmaris'i daha çok tercih ettiği belirlendi. Ayrıca İstanbul'dan göç edenler, Marmaris'ten kendi arsalarını alıp, kendi evlerini inşa ettiriyorlar. Marmaris Merkez’de, 2+1 sıfır daireler 600.000 lira, müstakil sıfır villalar ise 2.000.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.