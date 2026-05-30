İstanbullular bayramın son gününde Belgrad Ormanı'na akın etti

İstanbul'da Kurban Bayramı’nın son gününde güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı’na akın etti.

Sabah saatlerinden itibaren ormana gelen aileler piknik yaptı ve yürüyüşe çıktı.

Bazı vatandaşlar top oynarken, bazıları semaverde çay demledi.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE OYUN ALANLARINDA EĞLENDİ

Hamak kurup dinlenenlerin ve çadırda vakit geçirenlerin yanı sıra çocuklar da aileleriyle birlikte oyun alanlarında eğlendi.

Mangal yapılan bölgelerde ise araç yoğunluğu yaşandı.

"ÇOK GÜZEL AMA ÇOK KALABALIK"

Mangal yapmak için ormana gelen Emin Gönüş, "Kurban Bayramı nedeniyle buraya eşim, yeğenlerimle geldik tatil yapmaya. Genelde hafta sonları geliyoruz. Abim genelde buraya koşu yapmaya geliyor, biz de öyle. Şu an eğleniyoruz. Çok güzel ama çok kalabalık herhalde bayramdan dolayı.

Biz İstanbul boşaldı sanıyorduk ama boşalmamış. Bu kadar kalabalık olmuyordu; ama genelde hafta sonları yine böyle kalabalık oluyor. Mangalda da kanat yapacağız, sucuk yapacağız, köfte yapacağız. İkram edebiliriz size de" dedi.

"İSTANBUL’UN YOĞUNLUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN GELİYORUZ"

Ailesiyle ormana gelen Hasan Tipi ise, "Fırsat olursa ben buraya geliyorum haftada bir 15 günde bir. Başka yerlere de gidiyorum. Buraya geliyorsun, mangal yapıyorsun, oturuyorsun, dinleniyorsun. Orman temiz temiz hava.

Hafta sonları İstanbul’un yoğunluğundan kurtulmak için geliyoruz. Bugün çok kalabalık. Genelde böyle değil. Pazar günleri hep kalabalık oluyor da bayramdan dolayı asıl böyle. Genelde cumartesi günleri zaten insanlar çalışıyor. Bayram olduğu izin olduğu için bugün tatil ve ister istemez herkes buraya gelmiş" dedi.

"AİLECE VAKİT GEÇİRMEYE GELDİK"

Özlem Mumci ise, "Buraya ailece geldik. Piknik yapmaya ailece vakit geçirmeye, eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Biliyorsunuz İstanbul’un havası yeterince kirli. Buralarda doğa havası var.

Hem bayram hem hafta sonu izinliyiz herkes tatilde şu an. Biz her zaman geliyoruz buralara. Yazları daha kalabalık oluyor. Şu an belki herkes izinde diye gelmiş olabilir ama genel olarak yazın da geldiğimiz için biliyorum, çok kalabalık. Burası genelde hep tercih ediliyor" diye konuştu.