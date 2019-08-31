İstiklal Caddesi'nde kadınlı erkekli meydan savaşı

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga önce kadınlar arasında başladı.

ERKEKLER DE BİRBİRİNE GİRDİ

Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak, yerlerde sürükledi. Onları ayırmak için araya erkek arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Erkekler de birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı.

İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı İZLE

YARALANMASINA RAĞMEN KAVGAYA DEVAM ETTİ

Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam ederken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, yaralanan kişi için ambulans çağrıldı.