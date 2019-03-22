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İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyamayan İyi Partili

Millet İttifakı'nın ortak adayı İP'li Kemal Emir, yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşını okuyamadı, o anlar ise amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İHA | 22.03.2019 - 12:34..
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Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Pamukören Mahallesi'nde, bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İyi Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı’ndan örnek vermek istedi.

KORKMA... DEVAMINI GETİREMEDİ

“Korkma” diye sözlerine başlayan Emir, daha sonra sessizliğe büründü.

Emir, İstiklal Marşı’nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince, yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı’dan yardım istedi.

İstiklal Marşı'nı bilmeyen İyi Partili başkan adayı VİDEO

DİĞER KITAYA GEÇTİ

Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir, buna rağmen İstiklal Marşı’nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı’nı okumaya başka bir kıtadan devam etti.

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