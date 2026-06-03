İştirak şirketinin yöneticileri İTÜ'yü dolandırmış: 4 milyon liralık vurgunda havlu detayı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ), Üniversite'nin spor tesislerini yönetmek için kurulan iştirak şirketin çalışanlarınca dolandırıldığı ortaya çıktı.

İTÜ yöneticileri, spor tesislerinin üye kaydının azalmasına rağmen giderlerinin hızla yükseldiğinin fark edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Soruşturma açılması üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İTÜ iştiraki olarak kurulan şirketin çalışanlarını takibe aldı.

HAVLU ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan çalışmalarda Üniversitenin spor tesislerine son aylarda neredeyse yok denecek kadar üye kaydedildiğini, buna rağmen havlu, duş gibi giderlerinde büyük artış yaşandığı tespit edildi.

Özellikle tesislerde kullanılan havlu sayısının, kağıt üzerinde gözüken üye sayısından çok fazla olduğunu belirledi.

4 ,4 MİLYON LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelemeye aldıkları şirket çalışanlarının ödemenin yapıldığı internet sitesi üzerinden üniversiteye ait IBAN numaralarını, kendi şahsi hesaplarının IBAN numarası ile değiştirdiklerini, bu sayede ödenen üyelik aidatlarının kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelilerin üniversiteyi 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi.

8 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şirket yöneticileri G.K. ile M.İ.’nin aralarında bulunduğu biri kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınlar arasında yüzme antrenörleri, spor uzmanları büro memurları ile kısa süre önce dolandırılan üniversitede çalışırken işten çıkarılan ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şirket yöneticisi G.K.’ya bağlı çalışan kişilerinde İBAN bilgilerini kullanarak para topladığını tespit etti.

Şirket yöneticisi G.K. poliste susma hakkını kullanırken, diğer şüphelilerin hesaplarına gelen paraları çekerek G.K.’ya teslim ettiklerini, dolandırıcılık olayından haberleri olmadıklarını iddia ettiler. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.