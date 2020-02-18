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İsveç'te başörtüsü yasağına uymayan müdüre ölüm tehdidi

İsveç'te başörtüsü yasağını uygulamayan okul müdürü, nefret yorumlarının hedefi oldu. Müdür, ölümle tehdit edildiğini söyledi.

AA | 18.02.2020 - 14:11..
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İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Skurup Belediye Meclisi tarafından 3 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, "yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.

İsveç'te başörtüsü yasağına uymayan müdüre ölüm tehdidi

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI DİNLEMEYEN MÜDÜRE ÖLÜM TEHDİDİ

İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Liedholm, başörtüsü yasağını okulda uygulamamasından dolayı sosyal medyada nefret yorumları ile linç edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Okulu telefonla arayan bir kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini ifade eden Liedholm, ''Bu kişi kararımdan dolayı başta ben olmak üzere okuldaki herkesi öldüreceğini bağırarak söyledi. Evime hoş olmayan mektuplar ve kartpostallar geldi.'' dedi.

YASAKTAN SONRA BAŞÖRTÜSÜ TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ

Okulunda 600 öğrenci bulunduğunu vurgulayan Liedholm, yasaktan önce sadece 5 kız öğrencinin başörtüsü taktığını, yasaktan sonra ise bu sayının yüzde 400 arttığını belirtti. Liedholm, konuştuğu başörtülü öğrencilerin "Bu tercihi gurur duyarak ve isteyerek yaptıklarını" dile getirdiklerini aktardı.

Öte yandan İsveç Ulusal Eğitim Dairesinden yapılan açıklamada, okullarda başörtüsü yasağının din ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ve uygulanmayacağı bildirildi.

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