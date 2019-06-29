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İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesindeki mescide ırkçı saldırı yapıldı

AA | 29.06.2019 - 16:01..
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İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

"Avrupa'nın en medeni" ve en "İzole" ülkelerinden olduğu söylenen İsveç'te bir hastanenin mescidine ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırıda mescitte bulunan Kuran-ı Kerim yırtıldı, mescide zarar verildi.

MESCİDE SALDIRI

Saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

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