İsviçre duyurdu: ABD-İran görüşmelerinin ilki yarın yapılabilir

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanması sonrası gözler, yapılacak ile görüşmelere çevrildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yerel basına yapılan yazılı açıklamada, mutabakat metni imzalanmasına rağmen görüşmenin halen planlandığı belirtildi.

"YARIN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR"

Açıklamada, "Mevcut duruma göre, ABD ve İran'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile diğer ilgili ülkelerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmeler için yarın Bürgenstock'ta bir araya gelmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının gündemi ve ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi.

Donald Trump ve Mesud Pezeşkiyan'ın anlaşmayı imzaladığı anlar

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT ZAPTI

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından, dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.