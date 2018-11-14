taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48285
Euro
6.1934
Altın
1201.68
Borsa
92708.56
Gram Altın
211.678

İsviçre'de elmas yüzük rekor fiyata satıldı

19 karatlık "The Pink Legacy" (Pembe Miras) isimli elmas yüzük 44 milyon 500 bin İsviçre frangına (yaklaşık 242 milyon TL) satılarak "dünya rekoru" kırdı.

AA | 14.11.2018 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Christie's Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği açık artırmada, bir otelde 24 milyon İsviçre frangı açılış bedeliyle açık artırmaya sunulan "Süslü Parlak Pembe" yüzük, 44 milyon 500 bin İsviçre frangına alıcı buldu.

KARAT BAŞI DEĞERİ BAKIMINDAN REKOR

Christie's Müzayede Evi Asya Pasifik Başkanı François Curiel, satış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu pembe elmasın karat başı değeri bakımından "dünya rekoru" kırdığını söyledi.

AMERİKALI ŞİRKET SATIN ALDI

Curiel, elmas yüzüğün şirketin şu ana kadar bir açık artırmada satışa çıkardığı "en büyük ve en iyi" Süslü Parlak Pembe elmas yüzük olduğu belirtti. Satıştan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Curiel, yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı bilgisini paylaştı.

İsviçre'de elmas yüzük rekor fiyata satıldı

Curiel, satıştan birkaç saniye sonra şirketin "The Pink Legacy" ismindeki elmas yüzüğün ismini, "Winston Pink Legacy" olarak değiştirdiğini kaydetti.

1920'Lİ YILLARDA GÜNEY AFRİKA'DA BULUNDU

Öte yandan, AA muhabirine konuşan Christie's Müzayede Evi yetkilileri, dikdörtgen şeklindeki tek taş yüzüğün, 1920'li yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunduğunu bildirdi.

İsviçre'de elmas yüzük rekor fiyata satıldı

Yetkililer, "Pink Legacy"nin, elmas tüccarlığı yapan Yahudi asıllı milyarder Oppenheimer ailesinden miras kaldığını aktardı.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği müzayedede, satışa sunulan ürünlerin yüzde 86'sının 110 milyon İsviçre frangına el değiştirdiği öğrenildi.

İsviçre'de elmas yüzük rekor fiyata satıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

60
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

71
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

23
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

16
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

73
Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

15
Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM