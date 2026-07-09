İsviçre'yi 72 yıl sonra çeyrek finale taşıdı: Murat Yakın'ın hikayesi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda İsviçre'nin teknik direktörlüğünü yapan Murat Yakın tarihe geçti.

ÇEYREK FİNALE GİDEN YOL

Turnuvada B Grubu'nda yer alan İsviçre; Kanada, Bosna Hersek ve Katar'la mücadele etti.

İlk maçında Katar ile 1-1 berabere kalan İsviçre, diğer iki maçında galibiyeti aldı.

Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı ise 2-1'lik skorla geçen İsviçre topladığı 7 puanla grubu lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

Son 32'de J Grubu'nun üçüncüsü Cezayir ile eşleşen İsviçre rakibini 2-0 mağlup etti ve son 16'ya yükselmeyi başardı.

İsviçre, son 16 turunda ise K Grubu'nun lideri Kolombiya ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, rakibini normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta penaltılarda yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

RAKİP ARJANTİN

İsviçre'nin çeyrek finaldeki rakibi ise 2022 Dünya Kupası'nın galibi Arjantin oldu.

Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile İsviçre'nin yarı finale yükselme mücadelesi 12 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak.

72 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL

Son olarak 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ve 72 yıl sonra yeniden son 8'e kalan İsviçre'nin bu başarısındaki en büyük pay sahibi Murat Yakın'ın oldu.

3 TURNUVADA DA GRUPTAN ÇIKARTTI

9 Ağustos 2021 tarihinde İsviçre Milli Takımı'nın başına geçen 51 yaşındaki teknik direktör, geride kalan süreçte elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

İsviçre ile olan sözleşmesi 10 Temmuz 2028 tarihinde sona erecek olan Yakın, 64 maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Başarılı teknik adam, bu karşılaşmalarda 1.69 puan ortalaması tutturmayı başardı.

İsviçre'nin başında 3. büyük turnuvasını oynayan Murat Yakın, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkmayı başarmıştı.

Yakın yönetimindeki İsviçre, 2022'de son 16, 2024'te ise çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2008'de İsviçre'de başlayan Yakın, ilk görevinde FC Frauenfeld'i çalıştırdı.

Burada yalnızca 9 maça çıkan Yakın, daha sonra sırasıyla; Grasshopper U21, FC Thun, Luzern ve Basel'i çalıştırdı.

İsviçre'de elde ettiği başarılı sonuçlar sonrası dikkatleri çeken Yakın, Rusya macerasına başladı.

2014-2015 sezonunda Spartak Moskova'da görev alan Murat Yakın, teknik direktörlüğe 1.5 yıl ara verdi.

2016 yılının sonunda FC Schaffhausen'in başına geçen Yakın, İsviçre kariyerine tam gaz devam etti.

Grasshopper ve Sion'u da çalıştıran Yakın, 2019'da bir kez daha FC Schaffhausen'in teknik direktörlüğüne getirildi.

FC Schaffhausen'de 2021'e kadar görev alan Yakın, vedasının ardından İsviçre Milli Takımı'nın başına geçti.

Murat Yakın teknik direktörlük kariyerinde ise iki kupa kazandı.

Deneyimli teknik direktör, Basel ile 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Murat Yakın futbolculuk kariyerinde ise savunma bölgesinde mücadele etti.

1992-1993 sezonunda İsviçre'nin Concordia BS takımında futbolculuk kariyerine adım atan stoper oyuncusu, daha sonra Grasshopper'a imza attı.

Burada uzun yıllar top koşturan Yakın, 1997-1998 sezonunda Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

Almanya'da 1 sezon kalan Yakın, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli forma altında 32 maça çıkan Yakın, 3 gol ve 6 asistle mücadele etti.

2000 yılında Fenerbahçe'den ayrılan ve İsviçre'ye dönen Yakın, Basel'in kadrosuna katıldı.

1 sezon Alman ekibi Kaiserslautern'e giden Yakın, yeniden Basel'e geri geldi. 2001-2006 yılları arasında Basel formasını terleten Yakın, kariyerini burada sonlandırdı.

Savunma oyuncusu İsviçre Milli Takımı ile 49 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.

HAYAT HİKAYESİ

Elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Yakın'ın hayat hikayesi de dikkat çekti.

Yakın ailesi, 1970’li yıllarda İsviçre’ye göç etti.

Murat Yakın henüz 13 yaşındayken babası evi terk etti.

O günden sonra annesi Emine Yakın, 7 çocuğunu tek başına büyütmek için büyük mücadele verdi.

Hiç Almanca bilmeyen Emine Yakın, çocuklarına bakabilmek için farklı işlerde çalıştı.

Tesislere evde hazırladığı sandviçleri taşıyarak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı.

Murat Yakın ve kardeşi Hakan Yakın, yıllar içinde profesyonel futbolcu olmayı başardı.

İki kardeş de özellikle Basel formasıyla önemli başarılara imza attı.

2005 yılında oynanan Türkiye-İsviçre maçı öncesinde anne Emine Yakın’ın sözleri hafızalara kazındı.

Emine Yakın, "Ben Türk’üm… Oğullarım Türkiye’ye karşı oynamasın. Gol atarlarsa çok üzülürüm." ifadelerini kullanmıştı.