İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'daki G7 Zirvesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde G7 Liderler Zirvesi düzenlendi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve çok sayıda lider zirveye katılım sağladı.

Meloni, zirvenin sonunda bir basın toplantısı düzenledi.

İtalya Başbakanı, basın toplantısında zirve çalışmalarının yeni tamamlandığını ve sonuçlarından memnun olduğunu ifade etti.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN 3 MESAJ

Kendisi açısından bu zirveden üç mesajın öne çıktığını belirten Giorgia Meloni, "Birincisi, bu grubun birliğidir. İkincisi, G7'nin ortaklarıyla diyalog kurabilme kapasitesidir. Üçüncü mesaj ise G7'nin elbette büyük jeopolitik meydan okumalarla ilgilendiğidir. Bunlar insanların yaşamını ve vatandaşların kaygılarını doğrudan ilgilendiren sorunlardır. Kanserle mücadele, Ebola virüsü ve dijital meseleler, uyuşturucu kaçakçılığı, göç hareketleri." diye konuştu.

"BARIŞ HER ZAMAN KIRILGANDIR"

ABD ile İran arasındaki mutabakatın G7'ye katılan herkesçe olumlu bulunduğunu aktaran Meloni, "Açıkça biliyoruz ki böyle bir bölgede barış her zaman kırılgandır ve her gün inşa edilmesi, korunması ve desteklenmesi gerekir. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız da budur." ifadelerini kullandı.

Giorgia Meloni, G7 Zirvesi sırasında İtalya olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine ilişkin üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirirken, boğazın temizlenmesine yardımcı olmak için bir İtalyan misyonunun olup olmayacağını 60 gün içinde değerlendireceklerini söyledi.

"İSRAİL'İN ROLÜ BU KONUDA ELBETTE ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTIR"

Lübnan ve Gazze'deki durumu da görüştüklerini aktaran Meloni, "Amacımız, kısa vadeli ateşkeslerin mantığının ötesine geçen kalıcı yapısal çözümler geliştirmek olmalıdır. İsrail'in rolü bu konuda elbette çok önemli olacaktır." yorumunu yaptı.

İSRAİL'E ÇAĞRI

Giorgia Meloni, İsrail'e de çağrıda bulunarak, "İsrail'in artık barış sürecinde olumlu bir aktör olarak hareket etmesini ve seçim kampanyasının da etkisiyle kaçınılmaz olarak iç politikada yaşanan tartışmaların, ABD'nin başlattığı bu zorlu süreci tehlikeye atmamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"TARTIŞMALAR DAHA DA KESKİNLEŞEBİLİR"

İç siyasi tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Meloni, "Seçimlere doğru gidilirken bu tür tartışmalar daha da keskinleşebilir. Örneğin (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir’in 'Donald Trump'ın imzaladığına kendimizi bağlı hissetmiyoruz.' dediği açıklamaları okudum. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

RUSYA VE UKRAYNA

G7 Zirvesi'nin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulunan Giorgia Meloni, "Amacımız, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında doğrudan bir görüşmenin gerçekleşmesini teşvik etmeyi sürdürmektir." dedi.

MOSKOVA'DAN İŞARET GELMEDİ

Meloni, Zelensky'nin Putin'e doğrudan bir mektup göndererek samimi bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Buna karşılık Moskova’dan bu yönde ciddi hiçbir işaret gelmemiştir ve artık bu işaretlerin verilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ BULUNMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

G7 olarak Kiev’e desteğin sürdürülmesi ve Moskova üzerindeki baskı konusunda mutabık olduklarını dile getiren Giorgia Meloni, “Bu konuda tam bir görüş birliği bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Batı’nın birliği ve kararlılığı, gerçek bir müzakerenin gerçekleşmesi için gerekli koşulları oluşturmadaki en etkili araçlardan biridir." yorumunu yaptı.

"BÜYÜK AVRUPA ÜLKELERİNDEN BİRİNİ ÖNERMEK ÇOK ZOR OLUR"

İtalya Başbakanı, Ukrayna için Avrupa'dan arabulucu fikrinin AB içinde ele alınması gerektiğini belirterek "Bence bu konuda bir sonuç elde etmek istiyorsak, büyük Avrupa ülkelerinden birinden birini önermek çok zor olur. Bu yüzden AB'nin orta ölçekli güçlerine yönelirdim." ifadelerini kullandı.

"DONALD TRUMP VE BEN OLDUKÇA GÜÇLÜ KARAKTERLERE SAHİP İKİ İNSANIZ"

Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı savaş nedeniyle aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ile bu zirvedeki görüşmelerinin nasıl geçtiği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İlişkimizin değişmediğini, karşılıklı suçlamaların olmadığını, yaşananları tartışmadığımızı söylemek isterim. Donald Trump ve ben oldukça güçlü karakterlere sahip iki insanız, ulusal çıkarlarımızı kararlılıkla savunan iki insanız. Sonuçta, bir konuda anlaşmazlığa düştüğümüzde açıklama yapmamıza gerek yok, çünkü her birimiz diğerinin bakış açısının ne olabileceğini açıkça anlıyoruz. Bu yüzden, bu olaydan önce son görüşmemizde yaptığımız gibi, aynı doğallıkla konuşmaya başladık."

"BİR SÜRE ÖNCE SİGARAYI BIRAKTIM"

Meloni, zirve sırasında liderlerle sohbeti sırasında sigarayı bıraktığının ortaya çıkmasına dair yöneltilen soruya yanıt verirken Başbakanlık muhabirlerine de esprili göndermede bulunarak "Evet, ben de bir süre önce sigarayı bıraktım ama siz bunu zamanında fark etmediniz ve bu haberi kaçırdınız." dedi.