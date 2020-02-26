taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1573
Euro
6.7043
Altın
1642.31
Borsa
115171.27
Gram Altın
324.988
Bitcoin
53821.03

İtalya'da market önlerinde koronavirüs kuyruğu

İtalya'da halk, koronavirüs salgını nedeniyle stok yapmak istayince, market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 20:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İlk vakalarının Çin'in Vuhan şehrinde görüldüğü koronavirüs salgını, Asya ülkelerinden sonra Avrupa'da da etkili olmaya başladı.

İTALYA'DA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başta İtalya olmak üzere, Hırvatistan, Yunanistan, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde vakalar tespit edilirken, İtalya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Ülkenin birçok yerleşim yerinde karantina bölgeleri oluşturulurken, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılama telaşıyla marketlere akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Marketlere akın eden İtalyanlar, durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ederek stok yapmaya başladı. Marketler önünde uzun kuyruklar oluşturan halk, rafları silip süpürdü.

SIRAYLA MARKETE GİRİYORLAR

Muhtemel bir karışıklığa fırsat vermemek adına market görevlileri, alışveriş sepetleriyle bekleyen müşterileri sırayla markete alıyor.

İlginizi Çekebilir
Korona hastalarıyla kartlarla iletişim kuruluyor
Çinli hemşireler, Vuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kuruluyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kurulmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı: 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve içlerinden birinin Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladı olduğunu açıkladı.
Koca: İran'dan gelenlerin testleri negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesiyle teste tabi tutulan vakaların hepsinde, negatif sonuç alındığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
198
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
1190
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
317
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
310
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
439
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
349
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
424
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir