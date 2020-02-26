İtalya'da market önlerinde koronavirüs kuyruğu

İlk vakalarının Çin'in Vuhan şehrinde görüldüğü koronavirüs salgını, Asya ülkelerinden sonra Avrupa'da da etkili olmaya başladı.

İTALYA'DA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başta İtalya olmak üzere, Hırvatistan, Yunanistan, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde vakalar tespit edilirken, İtalya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Ülkenin birçok yerleşim yerinde karantina bölgeleri oluşturulurken, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılama telaşıyla marketlere akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Marketlere akın eden İtalyanlar, durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ederek stok yapmaya başladı. Marketler önünde uzun kuyruklar oluşturan halk, rafları silip süpürdü.

SIRAYLA MARKETE GİRİYORLAR

Muhtemel bir karışıklığa fırsat vermemek adına market görevlileri, alışveriş sepetleriyle bekleyen müşterileri sırayla markete alıyor.