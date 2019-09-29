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Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

15 yaşındaki çocuk, babasının arkadaşına ait olan otomobili alıp, kaza yaptı. Dereye devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 11 yaşındaki kardeşi yaralandı.

DHA | 29.09.2019 - 14:53..
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Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip çalıştıran 15 yaşındaki Yunus Emre Kurt, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde gezmeye başladı.

Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi.

Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

Hamza Kurt

Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

Yunus Emre Kurt

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt'un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı.
Kaza, dün, Çaykara'ya bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede gezmeye başladı. Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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