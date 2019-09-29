Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü

Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip çalıştıran 15 yaşındaki Yunus Emre Kurt, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde gezmeye başladı.

Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Yunus Emre Kurt