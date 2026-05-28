İzmir açıklarında 66 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında yasa dışı geçişlere yönelik yürütülen denetimlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri iki farklı noktada hareket halindeki lastik botları tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonlarda farklı uyruklardan oluşan toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı.

MENDERES AÇIKLARINDA 38 GÖÇMEN YAKALANDI

İlk operasyon 26 Mayıs günü saat 01.10 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında gerçekleştirildi. Lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye TCSG-30 ve KB-89 numaralı Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Hareket halindeki botun durdurulmasıyla birlikte içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

DİKİLİ AÇIKLARINDA 28 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Aynı gün sabaha karşı 05.15 sıralarında Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından bir başka lastik bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen TCSG-907 numaralı bot ile yapılan müdahalede 28 düzensiz göçmen daha yakalandı.

12 FARKLI ÜLKE UYRUKLU GRUP

Karaya çıkarılan toplam 66 kişinin 17’sinin Sudan, 13’ünün Yemen, 9’unun Çad, 7’sinin Senegal, 4’er kişinin Sierra Leone ve Afganistan, 3’ünün Kongo, 2’şer kişinin Irak, Somali, Etiyopya ve Liberya ile 1 kişinin Kamerun uyruklu olduğu belirlendi.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.