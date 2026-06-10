İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 ilde yapılanma deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda örgütün farklı illerdeki faaliyet ağı tek tek deşifre edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda İzmir’in yanı sıra Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında örgütün “öğrenci evi” adı altında faaliyet yürüttüğü 22 hücre evinin tespit edildiği bildirildi.

80 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hücre evlerine düzenlenen baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Böylece operasyon kapsamında toplam 80 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

“ÖĞRENCİ EVİ” GÖRÜNÜMÜNDE HÜCRE YAPILANMASI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün, “öğrenci evi” adı altında gizli hücre yapılanması oluşturduğu tespit edildi. Bu evlerde örgütsel toplantılar yapıldığı, faaliyetlerin sorumlu kişiler tarafından yönlendirildiği belirlendi.

Sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 5 kişinin kod isim kullandığı, evlerde kalan üyelerin karar süreçlerinde üst yapı talimatlarına göre hareket ettiği ifade edildi.

ŞİFRELİ EMANET DOLABIYLA PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında örgütün finansal hareketlerini gizlemek için dikkat çekici bir yöntem kullandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, bir alışveriş merkezindeki şifreli emanet dolaplarını para transferi için kullandığı belirlendi.

Bu yöntemde, farklı zamanlarda dolaplara poşetler içerisinde para ve alışveriş kartları bırakıldığı, hücre evlerinde kalan kişilerin ise bu materyalleri teslim aldığı tespit edildi.

YURT DIŞI BAĞLANTILI “GEZİ” FAALİYETLERİ

Araştırmalarda, örgütün “yurt dışı gezi” adı altında bazı şüphelileri Balkan ülkelerine götürdüğü ve burada örgüte ait eğitim kamplarıyla bağlantılı faaliyetler yürüttüğü de ortaya çıkarıldı.

Bu faaliyetlerin örgütün güncel yapılanmasını canlı tutmaya yönelik olduğu değerlendirildi.