İzmir'de 119 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli sahili açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti. Lastik botta bulunan 14'ü Filistin, 5'i Gana, 4'ü Irak, 3'ü Suriye ve 1'i Mısır uyruklu 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİLER

Menderes ilçesine bağlı Gümüldür açıklarında ise motor arızası yapan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen ile göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Ekipler, kaçak göçmeleri sahile çıkarırken, Özdere sahili açıklarında yine bir lastik bot içerisindeki 18'i Afganistan, 16'sı Kongo, 4'ü Orta Afrika, 2'si Suriye, 2'si Senagal, 1'er Gabon, Eritre ve Mali uyruklu toplam 45 kaçak göçmeni yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Dikili ve Menderes'te yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörün ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.