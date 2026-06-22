İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, istek şarkı yüzünden canından oldu

20 Haziran akşamı saat 23.45 sıralarında, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi’nde bulunan okul bahçesinde gerçekleştirilen düğün sırasında, düğüne katılan E.D. (43), orkestradan belirli bir parçanın çalınmasını talep etti.

İsteğinin yerine getirilmemesi üzerine müzisyenler ve davetlilerle tartışmaya başlayan E.D., kısa süre sonra düğün alanından ayrılarak evine gitti. Ancak geri dönüşü, düğün alanını bir anda kaosa sürükledi.

POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNÜP KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle düğün alanına gelen şüpheli, iddiaya göre herhangi bir hedef gözetmeksizin kalabalığın üzerine ateş açtı. Yaşanan panik sırasında davetliler can havliyle kaçışırken, alanda büyük bir kargaşa oluştu.

Saçmaların isabet ettiği kişilerden 12 yaşındaki Ayaz Çimen ile H.B. (30) ağır yaralandı. Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise olayda hafif yaralar aldı.

12 YAŞINDAKİ AYAZ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak durumu ağır olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇTI, ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.D., jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu ormanlık alanda saklandığı bölgede av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sırasında olayla ilgili çarpıcı ifadeler verdiği öğrenildi.

“İSTEK ŞARKI AĞABEYİM İÇİN” İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli E.D.’nin ifadesinde, cezaevinde bulunan ağabeyi için istek parça talebinde bulunduğunu, talebinin karşılanmaması üzerine öfkeye kapılarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Bu ifade, olayın gerekçesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.