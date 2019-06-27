İzmir'de 22 göçmen lastik botta yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLECEKLER

11 Yemen, 6 Senegal, 3 Orta Afrika, 1 Filistin ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.