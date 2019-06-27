taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7858
Euro
6.5927
Altın
1404.31
Borsa
95554.47
Gram Altın
260.727

İzmir'de 22 göçmen lastik botta yakalandı

Çeşme'de, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.

İHA | 27.06.2019 - 12:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLECEKLER

11 Yemen, 6 Senegal, 3 Orta Afrika, 1 Filistin ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.

İzmir'de 22 göçmen lastik botta yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

489
Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Ali Babacan yeni parti hazırlığında

213
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

29
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

133
FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

155
Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

46
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir