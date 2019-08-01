İzmir'de 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, Şerif Duymaz'a (40) ait sürüdeki 25 koç, 26 Temmuz'da telef oldu.

KÜÇÜKBAŞ GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Hayvanların veba hastalığı nedeniyle telef olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş çıkışları yasaklandı.

VEBA TEHLİKESİ GEÇENE KADAR KARANTİNA UYGULAMASI

Ölen hayvanlardan alınan örnekler, veba olup, olmadığının tespiti için incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar, bölgedeki küçükbaş sahipleri ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar karantina uygulamasının süreceği söyledi.

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