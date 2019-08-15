taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5898
Euro
6.2269
Altın
1516.84
Borsa
97259.11
Gram Altın
272.462

İzmir'de 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

24 haftalıkken normal doğumla dünyaya gelen ikizler, 120 gün sonra taburcu edildi.

AA | 15.08.2019 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

İzmir Urla'da yaşayan Canset-Can Gönültaş çiftinin ikiz bebekleri, 24 haftalıkken normal doğumla dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi'ndeki doğumun ardından bir özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine nakledilen ikizlerden Armin 109'uncu, Aybars ise 120'nci günde taburcu edildi.

İzmir'de 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

Hastaneye 700 gram olarak gelen bebeklerden Aybars taburcu edildiğinde 2 kilo 630 grama, kız kardeşi Armin ise 2 kilo 420 grama ulaştı.

DOKTORLARIN ÇABASI

İzmir Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Cem Çiçek, yaptığı açıklamada, aileden hastaneye geldiklerinde her şeye karşı hazırlıklı olmalarını istediklerini, bebekleri yaşatmak için adeta seferber olduklarını belirtti.

İzmir'de 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

Bu ağırlıkta doğan bebeklerin uzun süre solunum cihazında kaldığını, ikiz bebeklerin 37'nci günde cihazsız solunuma başladığını dile getiren Çiçek, iki bebeğin de sağlıklı şekilde hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Anne Canset Gönültaş ise hayalini hep ikiz bebeklerin süslediğini, zorlu süreçte bebeklerinin hayata tutunacağına dair inancını ise hiç kaybetmediğini ifade etti.

Gönültaş, "Hastaneden eve kucağım boş gelmek anlatılır bir his değil, burada en büyük destekçim eşim ve doktorumdu. Biz onlarla yaşanacak bir ömür hayal ettik, inandık ve birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

361
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

330
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

48
Cem Yılmaz: Delirmişler

Cem Yılmaz: Delirmişler

154
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

117
TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

228
Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir