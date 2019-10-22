İzmir'de alkollü genç dehşet saçtı

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde boş bir arazide 3 arkadaş, alkol almaya ve birlikte zaman geçirmeye başladı. Ancak çıkardıkları gürültüden rahatsız olan K.E., 3 arkadaşın yanına geldi.

"ÇOK GÜRÜLTÜ YAPIYORSUNUZ"

Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan alkollü K.E., bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y., Mehmet A. ve Hakan H., vücutlarnı isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı.

ZANLI KAÇTI

K.E., etrafa ateş açtıktan hemen sonra oradan hemen uzaklaştı. Çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi.

3 YARALI

Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaralıların ifadesine başvurdu. Metin Y. ve Mehmet A., oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürerek önce tartıştıklarını, daha sonra ateş ederek kaçtığını söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini alan ekipler şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.