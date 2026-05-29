İzmir’de baba, oğlunun hayali için balkonunu mini sahaya dönüştürdü

İzmir’de yaşayan Hüseyin Akıncı, 10 yaşındaki futbol tutkunu oğlu Musab Akıncı’nın hayallerine destek olmak için harekete geçti.

Akıncı, oğlunun hayallerini gerçekleştirmesi için evinin balkonunu mini futbol sahasına dönüştürdü.

"ONUN YANINDA OLMAYA KARAR VERDİK"

Gece fırında, öğlen saatlerinde ise işlettiği unlu mamuller satış büfesinde çalışan Akıncı, kalan vaktini de oğluyla antrenman yaparak geçirme kararı aldı.



Eşi Meryem Başdaş Akıncı ile birlikte oğlunun yeteneğini keşfettiklerini belirten Hüseyin Akıncı, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onun yanında olmaya karar verdik. Elimden geldiğince de destek verdim. Bir yandan kulüplere yazdırdım diğer yandan da kendimde çalıştırdım." dedi.

Akıncı, evinin balkonuna yaptırdığı mini sahada bulunan antrenman araçlarının büyük bölümünü de kendisinin yaptığını belirtti.

'MARDİNLİYİZ AMA TRABZONSPOR TUTKUNUYUZ'

Her gün saat 03.50'de kalkıp çalıştığı fırına gittiğini belirten Akıncı, "Oğlum Musab da okulu olmadığı zamanlar gelip, bana yardım eder. Gündüz 12.00'ye kadar tüm gevrek, boyozlarımı sattıktan sonra gelip direkt Musab'la antrenman yaparız. Onun için evimizin balkonunu tamamen mini futbol sahasına çevirdim" dedi.

"İYİ BİR VATANDAŞ OLMAYI ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sadece balkonda değil sokakta, parkta ve uygun olan her yerde antrenman yaptıklarını belirten baba Akıncı, "Mardinli bir aileyiz ama Trabzonspor tutkunuyuz. Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"BURADA SAATLERCE VAKİT GEÇİREBİLİYORUM"

4'üncü sınıf öğrencisi olan Musab Akıncı da "Babam balkonu mini sahaya dönüştürürken çok heyecanlıydım. Çünkü bu hayalimdi, çok istiyordum. Balkonu bana çevirirken ona bir de yardım ettim. Malzemeleri almaya birlikte gittik. Burada saatlerce vakit geçirebiliyorum.