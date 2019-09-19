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İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

3 katlı binanın 2'nci katındaki evde mutfakta bulunan buzdolabında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

DHA | 19.09.2019 - 03:17..
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İzmir'im Buca ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde patlama meydana geldi.

İddiaya göre, Demir Yılmaz'ın evde bulunduğu sırada, mutfak kısmında bulunan buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir grültünün ardından çevreye yayılan parçalarla evin birçok noktası alevlere teslim oldu. Olayı gören mahalle sakinlerinden Yusuf Yolcu, Yılmaz'ın evine giderek yangın tüpü ile müdahale ederken, diğer komşuları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı VİDEO

MAHALLELİ AYAĞA KALKTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, mahalle sakinleri olay sırasında yaralanan Demir Yılmaz'ı, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Yılmaz'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı


İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

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