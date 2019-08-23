taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7732
Euro
6.3928
Altın
1495.54
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.091

İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı.

DHA | 23.08.2019 - 08:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hala aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

81
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

131
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

28
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

16
Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı artıyor

Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı artıyor

7
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

62
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir