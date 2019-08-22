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İzmir'de gecekonduya baskın: 600 kilogram skunk ele geçirildi

2 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası açıklama yapan İl Emniyet Müdürü, uyuşturucunun yurt dışından getirildiğini söyledi.

DHA | 22.08.2019 - 18:27..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece Karabağlar'daki tek katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 600 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, sayının artabileceği belirtildi.

İzmir'de gecekonduya baskın: 600 kilogram skunk ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da operasyonun ardından Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aşkın, "Yine Narkotik Şubemizin güzel bir çalışması oldu. Dün gece şehrimize büyük miktarda uyuşturucu gireceğine yönelik bilgimiz oldu, zaten daha önce de takip ediyorduk. Karabağlar ilçemizde, müstakil bir evde skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdik. Şu ana kadar 2 gözaltı var ama operasyonlarımız sürüyor, belki ek gözaltılar olabilir. Güzel bir çalışma oldu. Skunk, son dönemde oldukça yaygınlaşan, gençlerimizi zehirleyen bir uyuşturucu türü. Biz de bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Bu operasyonla birlikte bu yıl yaklaşık 6 ton 300 kilo skunk ele geçirdik. Çalışmalarımız sürecek." dedi.

YURT DIŞINDAN SOKULDU

Aşkın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğunu da belirtti.

İzmir'de gecekonduya baskın: 600 kilogram skunk ele geçirildi

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