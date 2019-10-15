İzmir'de işsiz gençlerin Tunç Soyer'e CV verme yarışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti.
Oturuma katılan işsiz gençler, meclis toplantısı sonunda Başkan Soyer'in yanına giderek, öz geçmişlerini verme yarışına girdi.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK AÇIKLAMALARI
Meclis toplantısında, Barış Pınarı Harekatı’na da destek mesajları verildi. Tunç Soyer, harekatla ilgili şunları söyledi; "Suriye sınırımızda başlayan harekatın, bir an önce askerlerimizin canı yanmadan tamamlanarak hepsinin memleketimize geri dönmesi diliyorum. Kısa sürede barış diliyoruz. Askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının yanmasını diliyorum."
GENÇLERİN CV VERME YARIŞI
Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumuna, işsiz gençler de katıldı. Gençler, oturum sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e öz geçmişlerini (CV) verme yarışına girdi.