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Avcılar'da iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya döndü

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Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

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1 Adana'da cephanelik ele geçirildi Asayiş ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 günlük uygulamada uzun namlulu 1 silah ile birlikte 56 silah ve 395 mermi yakalandı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basınına yazdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik" dedi.

3 Apple, kullanıcıların Safari verilerini Çin'e gönderiyor iddiası Apple'ın, kendi tarayıcısı olan Safari'deki kullanıcı verilerini, Çin'in Tencent şirketi ile paylaştığı ortaya çıktı.

4 Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı Düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

5 Dolar güne düşüşle başladı Barış Pınarı Harekatı ile harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Buna rağmen dolar, bugün 5.8650 seviyesinde işlem görüyor.

6 İzmir'de işsiz gençlerin Tunç Soyer'e CV verme yarışı Belediyenin meclis toplantısının ilk oturumuna katılan işsiz gençler, oturum çıkışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e CV'lerini vermek için birbirlerini ezdi.