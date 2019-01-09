İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

3 bin 400 yıllık şarkının farklı bir yorumu

Dünyanın en büyüğü Boat Show Tuzla için kuruluyor

Sürekli bir halde sabit hatlardan ardışık olarak arama gerçekleştirdikleri saptanan 34 askeri personel hakkında arama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

Başkentte Rusların ve Estonyalıların farklı yerlerde beklemesi gerektiğini belirten afişler, her yere asıldı.

Eğitim-öğretimin ilk yarıyılı 18 Ocak Cuma günü sona eriyor. Verimli bir tatil için 10 öneri.

Oltaya yerleştirilebilen akıllı sensör, birçok veriyi analiz ederek size daha fazla deneyim kazandırıyor.

Daha kolay balık tutmak için oltaya yerleştirilebilen akıllı sensör

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.