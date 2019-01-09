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İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 09.01.2019 - 13:14..
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İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

400 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İLÇE JANDARMA KOMUTANI DA GÖZALTINDA

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında bir firarinin arandığı, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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