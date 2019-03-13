İzmir'de kadın yolcular trafikte dans etti

Yer İzmir...
İki kadın yolcu, ticari taksinin camına çıkıyor.
Kadınlar canlarını hiçe sayarak seyir halinde ilerlerken, bir de dans etmeye başlıyor.
Seyir halindeki taksinin camından çıkıp dans ettiler İZLE
Taksinin hemen arkasındaki bir başka aracın sürücüsü de bu anları cep telefonu kamerasına çekiyor.
BUZ GİBİ HAVADA ÜŞÜMEDİLER
Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen kadınlar uzunca dans ederek, taksi camında ilerleliyor.
Dün gece çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada da tepki topladı.