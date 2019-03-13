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İzmir'de kadın yolcular trafikte dans etti

Seyir halinde olan taksinin camından çıkarak dans eden kadınlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük tepki topladı.

DHA | 13.03.2019 - 17:09..
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Yer İzmir...

İki kadın yolcu, ticari taksinin camına çıkıyor.

Kadınlar canlarını hiçe sayarak seyir halinde ilerlerken, bir de dans etmeye başlıyor.

Seyir halindeki taksinin camından çıkıp dans ettiler İZLE

Taksinin hemen arkasındaki bir başka aracın sürücüsü de bu anları cep telefonu kamerasına çekiyor.

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Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen kadınlar uzunca dans ederek, taksi camında ilerleliyor.

Dün gece çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada da tepki topladı.

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