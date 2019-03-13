1 Fitch Türkiye'nin büyüme rakamlarını düşürdü ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızını düşürdü. Kuruluş Türkiye'nin rakamını yüzde 4,3 olarak belirledi.

2 Bütün okullara internet erişimi sağlanacak Okullara uydu üzerinden internet hizmeti sağlanacak, böylece bütün okullara internet erişimi olacak.

3 İzmir'de kadın yolcular trafikte dans etti Seyir halinde olan taksinin camından çıkarak dans eden kadınlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük tepki topladı.

4 Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor Ankara'nın Gölbaşı ilçesine Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP bunu kıskanıyor, 'Ne işi var' diyor" dedi.

5 Yeni F1 kurallarının hedefi geçişi artırmak Takibi kolaylaştırmak ve geçiş sayısını artırmak amacıyla araçların aerodinamik yapısında yapılan değişiklikler, 2019 Formula 1 sezonunun en dikkati çeken kısmı olacak.

6 Vatman nedir Şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay veya metronun sürücülerine vatman deniliyor.