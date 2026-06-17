İzmir'de kumpir zehirlenmesi davasında tazminat kararına aile tepkili

İzmir’in Buca ilçesinde 28 Aralık 2024’te bir işletmede kumpir tüketen Servet Polat, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilen Polat, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, ölümün gıda zehirlenmesiyle ilişkili olduğu değerlendirildi.

MAHKEMEDEN KISMİ TAZMİNAT KARARI

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada çocukların talep ettiği yüksek tazminat miktarını kısmen kabul etti. Mahkeme, kızı Bahar Zeyrek ve oğlu Murat Polat için 50’şer bin lira manevi tazminata hükmetti.

Kararda, tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.

AİLE KARARA TEPKİLİ: “ANNE GERİ GELMEYECEK”

Kararın ardından açıklama yapan aile, verilen tazminat miktarını yetersiz bulduklarını ifade etti. Acılı çocuklar, kararın kendileri için maddi değil, manevi anlamda da tatmin edici olmadığını belirtti.

Bahar Zeyrek, “Bir insanın hayatı bu kadar düşük bir bedel olamaz.” diyerek karara tepki gösterdi.

“PARA DEĞİL ADALET İSTİYORUZ”

Ailenin diğer ferdi Murat Polat ise davanın temel amacının maddi kazanç olmadığını vurguladı. Polat, verilen tazminatı farklı bir amaçla değerlendirmek istediğini ifade etti.

Aile, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını ve istinaf sürecini başlatacaklarını açıkladı.

CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili ayrıca ceza yargılaması da sürüyor. İşletme sahipleri hakkında “taksirle ölüme neden olma” ve “bozulmuş gıda ticareti” suçlamalarıyla açılan dava, ağır ceza mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

GIDA GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Uzman raporlarında, olayda tüketilen üründe salmonella bakterisine rastlandığı belirtilirken ölümün, gıda kaynaklı zehirlenmeyle ilişkilendirildiği ifade edildi. Olay, gıda güvenliği ve denetim mekanizmaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.