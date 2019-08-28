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İzmir’de okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

İstanbul ve Ankara'daki servis ücretlerine gelen yüzde 13 zamdan sonra İzmir'e de aynı zam oranı geldi.

İHA | 28.08.2019 - 15:43..
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9 Eylül'de başlayacak okullar için okul servis ücretleri belli oldu.

Dün İstanbul ve Ankara'ya gelen yüzde 13 zamdan sonra, İzmir’de de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı.

YENİ ÜCRETLER

Yeni ücret tarifesine göre resmi eğitim kurumlarında aylık 200 lira olan 0-3 kilometre ücreti 226 liraya yükseldi. Bu yıl 0-6 kilometre ücreti 277, 0-10 kilometre ücreti 294, 0-15 kilometre ücreti 348, 0-20 kilometre ücreti 418, 0-25 kilometre ücreti 469, 0-30 kilometre ücreti 514, 0-35 kilometre ücreti 537, 0-40 kilometre ücreti 571 lira olarak belirlendi.

EN UYGUN SERVİS FİYATI İZMİR'DE

Servis araç fiyatları ve taşımacılık giderlerinin arttığını söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Bu zam değil bir fiyat ayarlamasıdır. Fiyat karşılaştırması yapacak olursak üç büyük ilde en uygun servis fiyatı İzmir’de. Örneğin İstanbul’da 13-15 kilometre arası servis ücreti 444 TL, İzmir’de 348 TL. Biz her zaman esnafımızın yanında olduğumuz gibi velilerin de yanındayız. Biz Türkiye’nin geleceğini taşıyoruz. Bu yüzden denge unsurunu göz ardı etmeden bir fiyat çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir’de okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

İzmir’de okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

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