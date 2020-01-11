İzmir'de sağlık müdürünü öldüren katil intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve bir polis memurunu da ağır yaralayan Enver Yıldız'ın, intihar ettiği öğrenildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına kaldığı hücrede, kendini eşofmanının ipiyle tavana asan Yıldız'ı fark eden ceza infaz memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İFADESİNDE BENİ ÖLDÜRÜN DEMİŞTİ

Cinayetlerin ardından bir operasyonla yakalanan Yıldız, ifadesinde kendini öldüreceğini söylemişti.

Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum." dedi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim." diyerek, sinir krizi geçirdiğini ileri sürmüştü.









