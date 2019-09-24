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İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

Hazine arazisine kurulan ve üzerine satılık ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.

İHA | 24.09.2019 - 16:35..
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İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

İzmir Buca Belediyesi, kentin akciğerleri konumundaki ormanlık alanda kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürüttü.

13 KAÇAK YAPI DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Kırıklar ve Doğancılar mahallelerinde çekilen hava fotoğraflarından 50 dönümlük ormanlık alanda 13 kaçak yapının bulunduğunu tespit eden ekipler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi. Ormanlık alan içinde bulunan, İmar Barışı kapsamında yer almayan ve villa, çiftlik evi ve gecekondu tipinde yapılan 13 binanın yanı sıra arazilerin çevrildiği tel örgüler de bölgeden temizlendi.

İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

400 BİN LİRAYA SATMAK İSTEDİ

Öte yandan yıkımı yapılan bir binanın üzerindeki "satılık" tabelası dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin tel örgüyle çevrili 2 bin 800 metrekarelik hazine arazisi ve üzerindeki yapıyı 400 bin liraya satmak istediği belirlendi.

İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

"SUÇA ORTAK OLMAYIN"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yıkıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeşil alanların fırsatçılar tarafından talan edilmesini engellemek için seferberlik ilan ettiklerini, bugün yıkım yapılan alanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma çalışması yürüteceğini belirtti. Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın." açıklamasını yaptı.

İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı

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