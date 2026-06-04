İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Can Polat için cenaze töreni

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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde silahlı saldırı olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı S.A. ise emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

POLAT İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.

"BABAMI BİZDEN ALDINIZ"

Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti.

Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.