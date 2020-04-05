Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor.
Cadde ve sokaklar sakinliğini korumaya devam ederken yüzü maskeli bir sürücünün hali görenleri şoke etti.
ÖN CAMDAN ÇIKARAK ARACINI KULLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yüzü maskeli bir kişi bozuk aracını camdan çıkarak sürmeye çalıştı.
İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi ViDEO
Sürücünün ön camdan çıkarak kaputa müdahale etmesi, ve tek eliyle araca gaz vermesi başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.