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İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi

Bozulan aracını tamire götüren sürücünün camdan çıkarak aracına gaz vermeye çalıştığı anlar başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA |
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İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor.

Cadde ve sokaklar sakinliğini korumaya devam ederken yüzü maskeli bir sürücünün hali görenleri şoke etti.

ÖN CAMDAN ÇIKARAK ARACINI KULLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yüzü maskeli bir kişi bozuk aracını camdan çıkarak sürmeye çalıştı.

İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi ViDEO

Sürücünün ön camdan çıkarak kaputa müdahale etmesi, ve tek eliyle araca gaz vermesi başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi

İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi

İzmir'de taksici ön camdan çıkıp eliyle gaz verdi

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