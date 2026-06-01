İzmir'de trafiği birbirine katan magandaya 610 bin TL ceza

Alkollü bir trafik canavarı, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'yi adeta birbirine kattı.

Alaçatı'da aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücü, o esnada bölgede bulunan polis ekipleriyle karşılaştı.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan uzun soluklu kovalamaca, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle son buldu.

Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durabildi.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇTAN DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

610 BİN TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan sürücüye, işlediği çoklu trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 610 bin TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE 6 YILLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca şahsın ehliyetine 6 yıl süreyle el konulurken kullandığı araç, 120 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, kontrolden çıkan aracın çarptığı yayanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.